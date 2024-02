Festival di Sanremo, Amadeus: "Nessun tranello a John Travolta". Teresa Mannino: "In Rai più censura rispetto alle tv private". Ecco l'uscita dei cantanti di stasera

Tutto pronto per la terza serata del Festival di Sanremo. Ma restano le polemiche di ieri su John Travolta, le emozioni per il maestro Giovanni Allevi, i dati ancora straordinari (60,1% di share) mentre sullo sfondo ci sono i trattori arrivati in città. Amadeus: "Nessun tranello a John Travolta" «Nessun tranello a John Travolta, sapeva tutto quello che sarebbe successo». Lo ha detto Amadeus in conferenza stampa a proprosito delle polemiche sul ballo del qua qua andato in scena ieri sera con protagonisti l’attore e Fiorello. Amadeus e i rappresentanti della Rai in conferenza stampa all’Ariston assicurano che a John Travolta è stato dato solo «un basso rimborso spese» per la sua presenza ieri sera e affermano di non sapere nulla di eventuali accordi commerciali tra l’attore e l’azienda produttrice delle scarpe che indossava. «Un errore» non oscurare il logo, ha ammesso Federica Lentini, vicedirettrice dell’Intrattenimento Prime Time. «E' arrivato in camerino all’ultimo momento e non ci siamo accorti del logo che non è molto familiare» ha spiegato. Le immagini della partecipazione di John Travolta, compreso il ballo del qua qua, erano vincolate solo alla diretta di ieri sera. Lo hanno spiegato i rappresentanti della Rai in conferenza stampa parlando di «una clausola» inserita nel contratto su volontà dell’attore.

Teresa Mannino: "Su reti private meno censura che in Rai" «Negli anni passati mi era venuto in mente di fare il festival, poi 'sto desiderio mi era finito. Quando non c'ho pensato più mi ha chiamato Amadeus. Sul momento mi è sembrato strano. Ora che sono nella macchina è molto divertente». La simpatia di Teresa Mannino, co-conduttrice della terza serata, irrompe al festival di Sanremo. «È un pò un gioco per me essere qui: essere dentro una cosa che guardavo da bambina, e guardo ancora oggi. Solo che Amadeus me lo ha rovinato: stavolta non posso vederlo come in passato. Uno show in prima serata su Rai1? Vedremo. Bisogna avere l’idea, delle cose da dire. L’editore va di conseguenza: in Rai ci sono 3mila paletti. Nelle reti private sei più libera, c'è meno censura. O autocensura. Da quando so di dover fare il festival mi faccio mille domande: ma questa cosa la posso dire? Normalmente dico quello che voglio e basta. E alla fine lo farò».