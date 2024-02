Sanremo 2024, ascolti in calo nella seconda serata: 10 milioni 361mila, 60.1% di share

Sono stati 10 milioni 361mila, pari al 60.1% di share, i telespettatori che hanno seguito ieri in media la seconda serata del Festival di Sanremo (dalle 21.17 all’1.33). Gli ascolti sono in leggero calo rispetto al 2023, quando la seconda serata del festival (dalle 21.18 all’1.40) raccolse un ascolto medio di 10 milioni 545mila telespettatori pari al 62.3% di share. Il dato medio in percentuale rappresenta comunque il terzo miglior risultato dal 1995, quando il festival condotto da Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll raccolse il 65.42%.

La prima parte della seconda serata del festival (dalle 21.17 alle 23.29) ha raccolto ieri 13 milioni 434mila spettatori con il 57.6%; la seconda parte (dalle 23.32 all’1.33) è stata seguita da 6 milioni 899mila pari al 66.2%. Nel 2023 la seconda serata del festival aveva raccolto nella prima parte (dalle 21.18 alle 23.37) 14 milioni 87mila telespettatori pari al 61.1% di share; nella seconda (dalle 23.40 all’1.40) 6 milioni 352mila con il 65.6%.