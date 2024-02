Festival di Sanremo, Teresa Mannino scherza sul suo stilista: è il messinese Fausto Puglisi

E' il messinese Fausto Puglisi lo stilista che veste Teresa Mannino. La comica siciliana, presente a Sanremo come co-conduttrice, proprio sul palco ha fatto riferimento al suo stilista senza farne il nome. Soffermandosi sul suo outfit firmato Roberto Cavally by Fausto Puglisi: "Questo vestito è splendido. È lo stilista di Jennifer Lopez, Taylor Swift, Michelle Obama e Teresa Mannino. Ha iniziato con Witney Houston e ha finito con me. Questo vestito ce l'ha uguale J-Lo, ma lei ci va a fare la spesa. Se vado dal macellaio vestita così mi spenna e mi butta nel banco frigo. Non ho ammazzato nessun uccello". E non è mancata una piccola polemica. "Ringrazio il mio stilista, ma non dico chi è": il motivo? Per via della polemica che ha coinvolto John Travolta sulle scarpe.

Chi è Fausto Puglisi

Classe 1976. Messinese di nascita, californiano d'adozione, la storia di Fausto Puglisi si svolge tutta tra Messina e Los Angeles, passando per New York. È qui che comincia a collaborare con la fashion stylist Patti Wilson, per poi volare sulla West Coast, nella città dei boulevards, dove vende i suoi primi capi da Maxfield ed entra in contatto con il gotha della moda e dello spettacolo. Le sue creazioni "one of a kind" sono indossate da star del calibro di Jennifer Lopez, Britney Spears, Kylie Minogue e Pamela Anderson, ma il successo più grande arriva quando la costume designer Arianne Phillips veste Madonna con il suo cappotto nero bordato di pelo, che diventa la seconda pelle di Miss Ciccone per diversi eventi pubblici, compresi gli iconici MTV Music Awards.