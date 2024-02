John Travolta a Sanremo, il Codacons presenta un esposto ad Agcom e Antitrust

Il Codacons annuncia di aver presentato un esposto ad Agcom e Antitrust affinché aprano una formale indagine su presunti casi di «pubblicità occulta a danno dei telespettatori» che si sarebbero verificati nel corso delle prime due serate del Festival di Sanremo.

«Il primo caso a finire al vaglio delle autorità è quello sulle scarpe di John Travolta», spiega l’associazione in un comunicato in cui annuncia anche di essersi rivolta alla Corte dei Conti per il compenso pagato dalla rete di stato all’attore.