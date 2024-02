Festival di Sanremo. Amadeus: "Non ho rimpianti". La Rai offre un programma alla Mannino. Stasera la Cuccarini e le cover: ecco l'ordine di uscita

«Questa è l’azienda che mi ha dato il successo, che mi ha dato la possibilità di crescere e fare la carriera che ho fatto e con la Rai ho un rapporto ottimo». Lo dice Lorella Cuccarini, co-conduttrice per quarta serata del festival di Sanremo accanto ad Amadeus, che su un eventuale ritorno a Viale Mazzini (da qualche anno ricopre il ruolo di insegnante di canto ad Amici su Canale 5) frena: «Mai dire mai, sono una professionista. Adesso sto bene dove sto: ho ritrovato il piacere e il gusto di fare il varietà, scoprendo che si può continuare a farlo anche avanti nel tempo. Sto vivendo un momento della mia carriera che mi dà tanta soddisfazione». «In Rai chi lo sa. Adesso sono qui a Sanremo come ospite, ma non mi sento neanche tanto ospite... mi sento a casa, il festival e la Rai sono casa» conclude.

«Quando sei nel mezzo della partita è difficile tirare le somme, lo devi fare a mente riposata, ora la mente è affollata di sensazioni, desideri, ci sono tante cose che mi riempiono di gioia, ma che adesso non riesco a da analizzare». Per Amadeus, che ha annunciato per ora di volersi fermare con Sanremo, è ancora presto per fare un bilancio dei suoi cinque anni alla guida del festival. «Tutto quello che è accaduto in 5 anni l’ho desiderato, voluto, e in qualche caso è andato anche oltre il mio desiderio - ha aggiunto -. Sanremo dovremmo amarlo, dovremmo andarne orgogliosi, ci appartiene, appartiene all’Italia intera. Talvolta ci facciamo un po' del male».

Interpellato sulle critiche postate da Elena Cecchettin, sorella di Giulia, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, Amadeus risponde alla domanda se la ragazza potrebbe essere invitata: «No, non sarà invitata, massimo dolore per quello che è successo a lei e alla sua famiglia ma riteniamo che l’intervento sia stato bello. Se la chiamerò privatamente? Chiami qualcuno quando ti devi scusare ma non è questo il caso. Rispetto il parere di Elena ma riteniamo che l’intervento del cast di 'Mare fuorì sulla violenza di genere sia stato bello».

«Limitazioni, censure: sono parole che non ci appartengono da nessun punto di vista, né nel campo dell’informazione né in quello dell’intrattenimento. Voglio rassicurare tutti gli artisti che sono liberi di proporre progetti e lavorare in piena serenità». Così il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea sulle parole di ieri dell’attrice comica che aveva parlato di «troppi paletti in Rai» per pensare a uno spettacolo tv. «Porte apertissime a Teresa Mannino, ma non in forza di quello che è successo ieri. Siamo innamorati di Mannino e la mia idea personale, ma direi anche l’idea della Rai, è riuscire a fare qualcosa con lei di importante. Se lo merita lei e il pubblico», ha aggiunto. «L'ad della Rai, Roberto Sergio, ha proposto a Teresa Mannino un programma senza censure». Lo ha detto il direttore dell’Ufficio Stampa Rai, Fabrizio Casinelli.

«Non mi candido a direttore artistico: chi sale sul palco lo decidono la Rai e il conduttore. Ma mi permetto di sottolineare che gli agricoltori non hanno una rappresentanza sindacale unitaria. Hanno problemi diversi da regione a regione, spesso da coltivazione a coltivazione». Risponde così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in conferenza stampa a Sanremo, partendo della protesta degli agricoltori. Sono tante, ricorda Toti, «i settori in difficoltà, le crisi come l’Ilva, la Piaggio Aerospace, tante rappresentanze che protestano, tante onlus che vorrebbero uno spazio. Ma un programma tv non può essere lo Speakers' Corner di Hyde Park. C'è stata un’ampia disponibilità da parte della Rai, se si organizzano è facile verificare le loro rivendicazioni e inserirle in scaletta»

Sangiovanni con Aitana - Medley di «Farfalle" e «Mariposas» di Sangiovanni; Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia - «Sweet dreams (Are made of this)» degli Eurythmics; Rose Villain con Gianna Nannini - Medley; Gazzelle con Fulminacci - «Notte prima degli esami» di Antonello Venditti, The Kolors con Umberto Tozzi - Medley dei successi di Umberto Tozzi, Alfa con Roberto Vecchioni - «Sogna ragazzo sogna» di Roberto Vecchioni; Bnkr44 con Pino D'Angiò - "Ma quale idea» di Pino D'Angiò; Fiorellla Mannoia con Francesco Gabbani - «Che sia benedetta» di Fiorella Mannoia e «Occidentalìs karma» di Francesco Gabbani; Santi Francesi con Skin - "Hallelujah» di Leonard Cohen; Ricchi e Poveri con Paola & Chiara - Medley di «Sarà perché ti amo» e "Mamma Maria» dei Ricchi e Poveri; Ghali con Ratchopper - Medley dal titolo «Italiano vero"; Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino - Il cerchio della vita di Ivana Spagna; Loredana Bertè con Venerus - «Ragazzo mio» di Luigi Tenco con l'arrangiamento di Ivano Fossati; Geolier con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio - Medley dal titolo «Strade"; Angelina Mango con il quartetto d'archi dell'orchestra di Roma - «La rondine» di Mango; Alessandra Amoroso con i BoomDaBash - Medley; Dargen D'Amico con BabelNova Orchestra - Omaggio a Ennio Morricone: «Modigliani» sulle note di The Crisis; Mahmood con i Tenores di Bitti - «Come è profondo il mare» di Lucio Dalla; Mr.Rain con i Gemelli Diversi - «Mary» dei Gemelli Diversi; Negramaro con Malika Ayane - «La canzone del sole» di Lucio Battisti; Emma con Bresh - Medley di Tiziano Ferro; Il Volo con Stef Burns - «Who wants to live forever» dei Queen; Diodato con Jack Savoretti - «Amore che vieni, amore che vai» di Fabrizio De André; La Sad con Donatella Rettore - «Lamette» di Donatella Rettore; Il Tre con Fabrizio Moro - Medley di Fabrizio Moro; BigMama con Gaia, La Niña e Sissi - «Lady Marmalade» di Labelle; Maninni con Ermal Meta - «Non mi avete fatto niente» di Ermal Meta; Fred De Palma con gli Eiffel 65 - Medley degli Eiffel 65; Renga Nek - Medley dei loro successi.