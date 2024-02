Festival di Sanremo, la Rai: "Avviate verifiche legali sul caso Travolta. Ci sentiamo truffati"

La Rai, «oltre a ribadire l'estraneità» all’asserita finalità promozionale dell’esibizione di John Travolta, ha «già posto in essere ogni opportuna verifica per fare luce sulla vicenda», e «procederà legalmente nei confronti di tutti i soggetti in ordine ai quali dovessero emergere eventuali profili di responsabilità». Lo spiega Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, sottolineando che il contratto di Travolta prevedeva il divieto di inserire «elementi aventi direttamente e/o indirettamente valenza pubblicitaria e/o promozionali, anche con riferimento al vestiario e/o accessori se non preventivamente autorizzato per iscritto».

Alla precisa domanda se la Rai si senta raggirata Ciannamea ha risposto: "Se gli elementi che sono ipotizzati trovassero conferma direi di sì, ma è bene sottolineare che tutto va valutato e accertato".

Ciannamea ha risposto anche sulla presenza in prima fila del patron del marchio delle scarpe di John Travolta: "John Travolta ha chiesto dei biglietti per suoi ospiti, come fanno in tanti. Non sapevamo chi fossero".