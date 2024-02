Sanremo 2024: esordio all'Ariston per Fred De Palma con "Il cielo non ci vuole"

Fred De Palma debutta in gara sul palco del Teatro Ariston con Il cielo non ci vuole. Nella serata delle cover l’artista propone un medley degli Eiffel 65 in compagnia della formazione dance. Intervistato da Marina Mistretta al corner di Gazzetta del Sud, Giornale di Sicilia, RTP Messina e TGS nell'area "Stile" del Royal Hotel.

