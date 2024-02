Sanremo Cover, l'emozione di Angelina Mango travolge l'Ariston. Ma non basta...

Ti riconcilia con un mare di cose un'interpretazione così. Ti fa far pace con la mancanza e allo stesso tempo evoca la presenza, ti scava la memoria, solca i sentimenti, ti tira dentro e poi ti scaraventa in ogni altrove. Nella scelta di Angelina Mango di portare all'Ariston il suo stesso cognome c'è assai di più che la furbizia di chi intende ipotecare la vittoria. C'è il sangue. C'è una figlia, che nelle parole e nella musica del suo papà ha trovato un testamento e l'ha tradotto in una dedica. Ieri a Sanremo, per la serata delle Cover, "La Rondine" di Pino spinta dall'aria calda dell'orchestra è diventata un messaggio intenso e struggente come pochi, legato al filo sottile dell'assenza.

Una ragazza canta, un ragazzo sogna. Prende la mano di una generazione fa, si lascia accompagnare, anche anticipare da chi buona parte della strada già l'ha percorsa ed è professore e maestro. Ma poi conclude lui (bravo, bravissimo Alfa!).

I sogni quelli d'oro, "Sweet dreams" da accademia delle donne. Annalisa (con La Rappresentante di Lista in stato di assoluta grazia), capofila della quota che si balla (ma il teatro si è alzato anche coi Ricchi e Poveri, i The Kolors, i BNRK44, l'Amoroso... Fiorella!).

Che bella che è la tradizione dell'innovazione. Del passaggio, dello scambio. Quel modo dell'arte (in un mondo troppo di parte) di condividere il genio, di prendere in prestito e restituire senza copiare e senza tradire, di aggiungere visione senza togliere l'intenzione. Il venerdì santo di Sanremo è un po' il festival della resurrezione. Di pezzi dal passato, di robe belle già sentite, di versioni nuove, riarrangiate. Che siano essenziali come Loredana Bertè, che ha tenuto l'appeal rock e si è messa a disposizione di una canzone che non aveva bisogno d'altro, senza condimento, Tenco (arrangiato da Fossati) era già portata principale. O Diodato, che l'abbiamo sentito portarsi l'amore su fino alle sue note, portarci dentro la Genova di Faber, con un riff enigmatico e trascinante. Irama da ovazione,

la solita potenza de Il Volo, il collettivo made in Napoli di Geolier, l'omaggio ad Ennio Morricone del made in Sicily Dargen D'Amico.