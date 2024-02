Festival di Sanremo, Geolier trionfa nella notte delle Cover, solo seconda Angelina Mango. L'Ariston contesta

Dargen D'Amico: "Stop alla guerra"

«In questo momento dall’altra parte del Mediterraneo ci sono bambini buttati in terra negli ospedali perché non ci sono più barelle né medicine e sono operati alla luce di un telefono cellulare, mutilati senza anestesia. Bisogna avere il coraggio di imporre il cessate il fuoco». Anche stasera Dargen D’Amico è tornato a rilanciare il suo appello per lo stop ai conflitti. «Dedico questa canzone alla Sardegna e a mia madre». Mahmood alla fine della sua esibizione, con la bandiera dei quattro mori, simbolo dell’isola, manda un pensiero alla terra di cui di cui è originaria la madre. Sul palco insieme a lui, per l’esecuzione di Come è profondo il mare, i Tenores di Bitti Remunnu 'E Locu che hanno aggiunto una strofa tratta da una loro poesia in lingua sarda composta da 9 strofe. Nello specifico cantano «Finis, de s'Oceanu violentu / Currer dias sas abbas piùs malas» che tradotto significa «Sulla somma dell’oceano violento correrei le acque più feroci». La frase sottolinea la forza del sentimento, che riesce a far superare anche le situazioni più difficili, le tempeste e il mare violento della vita.