E' stata una delle novità e degli appuntamenti più seguiti di questa settimana sanremese. Le pagelle di Max Corfini, ex voce dei New Trolls, in 2 minuti ha raccontato le sue impressioni su ciascuna serata. Una delle proposte nate dalla collaborazione tra Rai Italia, RaiNew24, RaiNews.it e Rai Italy per arrivare a social e tv con il punto di vista dell'ex voce dei New Trolls. Lo abbiamo sentito per voi.