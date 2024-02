La conferenza stampa di Fiorello prima dell'ultima serata del festival di Sanremo

"Sono molto felice e onorato di aver fatto parte di queste 5 edizioni, anche se l’anno scorso siamo stati in smart working. Questa sarà l’ultima volta insieme e credo ci divertiremo molto. Per la prima volta avrò in platea le mie figlie (Olivia è venuta da lontano) e mia moglie. Cercherò di dare il massimo cercando di non esagerare, perché qualche volta tendo a strafare". Così Rosario Fiorello, il "coco" di questa ultima serata del Festival di Sanremo che dovrebbe concludere un ciclo. "Stasera - ha continuato - per me la vera novità e che farò anche le presentazioni. Per me è la cosa più difficile. Sembra facile ma non lo è". Ha poi raccontato dell’esibizione con la Cuccarini nei panni di un simil Manuel Franjo: "Mi avevano fatto un "contouring" e non mi ha riconosciuto così ha continuato a ridere".