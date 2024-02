Chi è Angelina Mango, la vincitrice di Sanremo 2024. La morte del padre, la vittoria ad "Amici", le hit

Una donna torna a vincere il Festival di Sanremo a distanza di 10 anni. Era il 2014 quando sul palco dell'Ariston trionfò Arisa. Ora dopo tanto tempo, ecco il trionfo al femminile targato Angelina Mango. Ma chi è la vincitrice dell'edizione n° 74 del Festival di Sanremo?

Angelina Mango è nata a Maratea il 10 aprile del 2001 ed è cresciuta a Lagonegro, in Basilicata. Fin da piccola la musica è nelle sue corde e inizia a studiare grazie anche all'ambiente familiare che la circonda essendo figlia del noto cantante Pino Mango (morto l'8 dicembre del 2014 quando Angelina aveva 13 anni) e di Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar. Inizia quindi in età precoce a comporre canzoni e già nel 2016, a 15 anni, compie un passo importante trasferendosi a Milano e inizia a far parte di una band nella quale figura anche il fratello Filippo nel ruolo di batterista. Nel 2020 ecco l'esordio con l'Ep Monolocale, poi arrivano altri singoli come Formica, Walkman e Rituali. Nel 2021, a 20 anni, inizia a produrre e scrivere nuovi brani insieme al produttore Enrico Brun e inizia una collaborazione anche con Tiziano Ferro. Arriva seconda al talent show di Amici e poco dopo pubblica l'Ep Voglia di vivere e ci inserisce degli inediti come Mani Vuote, Ci pensiamo domani e l'omonima Voglia di vivere. Il suo ultimo singolo è Che t'o dico a fa, che ha conquistato le classifiche dei singoli più venduti, certificato 2 volte disco di platino, con oltre 20 milioni di stream su Spotify.