Geolier si gode il podio a Sanremo: “Al Festival non conta streaming. Percorso che mi soddisfa”. E a Napoli...

« Il cammino mi è piaciuto assai. Mi porto a Napoli dei bei ricordi di Sanremo ». Geolier arriva apparentemente tranquillo in sala stampa, il giorno dopo il secondo posto al festival di Sanremo dietro Angelina Mango , nonostante una valanga di voti del pubblico a casa (60%) e le classifiche streaming che volano. «Il festival è una gara a sé, non contano gli streaming. Non funziona in base a questo. Io sono contento di tutto», dice smorzando qualunque polemica, anche relativa a possibile pregiudizio nei confronti di Napoli e dei napoletani. «Forse se parliamo degli anni '50. Penso sia passata questa cosa».

L'iniziativa di un avvocato campano

«Chiederò, con un accesso civico, tutti i voti dati dalla sala stampa ai 30 artisti nelle 5 giornate, per appurare se il voto espresso a Geolier nell’ultima serata è stato discriminatorio": lo afferma l’avvocato Erich Grimaldi, del foro di Napoli, sottolineando che «il 60% del televoto è stato a favore di Geolier, motivo per cui è necessario e doveroso comprendere se la Rai, quale servizio pubblico, ha riconosciuto la vittoria di Angelina Mango in maniera discriminatoria o meno, comunicando, peraltro, le modalità e le competenze, con cui sono stati selezionati i giornalisti votanti a Sanremo». Tutto ciò, afferma il legale, «anche in considerazione delle gravi affermazioni di alcuni di essi dopo la classifica delle cover». L’avvocato Grimaldi fa riferimento a «espressioni del tipo: 'Non fate più votare la Campania' o come quella di una giornalista di Pavia che esclamava 'gli ho dato uno perché non potevo dare zero', chiedendo inoltre a Geolier in conferenza stampa 'non ti senti di aver rubato un pò la vittoria di ieri...'. Sono comportamenti - conclude l’avvocato - che segnalerò, peraltro, all’ordine dei giornalisti».