La Rai apre, Amadeus... richiude: “Li ringrazio, ma devo fermarmi. E adesso? Forse la radio, ma penso solo allo Scudetto dell'Inter”

Niente pressioni politiche

«Personalmente, non ho mai avuto pressioni politiche in questi 5 anni di Festival», ribadisce Amadeus. «Ringrazio l’ad Roberto Sergio. Prima ancora che cominciasse Sanremo mi ha detto: 'continua a fare quello che hai fatto in totale libertà come hai sempre fatto. Non ho mai ricevuto una sua telefonata per chiedere cosa stessi facendo», ha detto, aggiungendo che «anche quando c'erano polemiche nell’aria, io ho lavorato in totale autonomia, e per come sono fatto io non potevo essere altrimenti, non avrei mai accettato alcuna scorciatoia, non mi appartiene, non l’ho mai fatto».

Voti e classifiche

«Decidete voi quale deve vincere e quali devono occupare il podio», ha aggiunto Amadeus, perché «a me piace sentire che le canzoni vengono trasmesse dalle radio, che qualsiasi cantante mi dica che sta facendo numeri da capogiro a prescindere dalla classifica. Lo dimostra il caso di Giorgia: puoi arrivare settima, come è successo a lei, e la tua canzone rimanere eterna per almeno 30 anni. Accetto qualsiasi classifica con entusiasmo, chi vince evidentemente meritava di vincere per chi ha votato».