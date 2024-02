Angelina Mango: nel nome del padre Pino, Lagonegro incorona la vincitrice del Festival di Sanremo

Una festa condivisa, non in piazza, ma davanti alla tv e sui social - come fatto dal presidente della Regione, Vito Bardi - con tutti i lucani che dieci anni dopo Arisa sono tornati a esultare per un’altra donna vincitrice del Festival. Basilicata proud. Orgoglio lucano.

E un po' Lagonegro, con la noia, c'entra. «Mi sono annoiata tanto da piccola», ha raccontato nei giorni scorsi in un’intervista al Corriere della Sera. «Lagonegro è un paese di cinquemila abitanti che non offre tanti stimoli e così ho avuto tanto tempo da dedicare alla musica e alla famiglia. A me la noia è servita». Di certo, la notte scorsa a Lagonegro non si sono annoiati. Il Comune aveva organizzato una visione pubblica della finalissima del Festival in Municipio.

«Ma per tutta la settimana, e pure nella fase di preparazione, la nostra comunità - ha raccontato Falabella - si è unita nel tifo per Angelina che, insieme, alla madre, Laura Valente, e al fratello Filippo, ha sempre mantenuto un fortissimo legame con la nostra città. Tutto questo sicuramente grazie alla scelta di Pino che ha sempre voluto vivere qui». Striscioni appesi da giorni lungo le strade e sui balconi. Lagonegro ci credeva, se l’aspettava, era pronta a far festa. E la felicità è esplosa in piena notte dopo l’annuncio di Fiorello e Amadeus. C'è chi ha pianto. Lacrime di gioia. Di commozione, erano state le lacrime della sera prima, ascoltando la cover «da brividi» del brano «La Rondine» di Pino cantata da Angelina.