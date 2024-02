Geolier spegne le polemiche: “Basta odio, la musica deve unire. Angelina Mango ha meritato”

A indossare i panni del pompiere e spegnere la polemica sull'esito del Festival di Sanremo ci ha pensato direttamente lui, Geolier. Attraverso una storia su Instagram, l'artista campano ha invitato ad abbassare i toni, rendendo onore alla vincitrice Angelina Mango. "Sta succedendo una cosa molto brutta. Noi artisti non siamo l'uno contro l'altro: sbagliate a pensarla così. C'è un po' di sana competizione, certo, ma finisce lì. La musica non è odio o divisione. Si pensi a questo dato: due ragazzini hanno scritto una pagina di storia della musica italiana. Basta commentare sotto i post, non serve. Noi artisti ci vogliamo bene e stiamo bene. Il vincitore merita sempre, in questo caso la vincitrice: ha meritato".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RICH GUAPP’ (@geolier)