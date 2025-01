Sanremo: Lucio Corsi al festival da... Verdone a Carlo Conti

In gara al Sanremo “sui generis” di Carlo Verdone, interpretando se stesso nella serie «Vita da Carlo 3» – dove porta sul palco dell’Ariston il romanticismo delicato di «Tu sei il mattino» – Lucio Corsi parteciperà al Sanremo “vero” di Carlo Conti a febbraio («È un concerto e così lo vivrò») con «Volevo essere un duro», scritto assieme a Tommaso Sabatini. Giovane artista toscano, classe 1993, Corsi è tra i più apprezzati talenti della canzone d’autore contemporanea. La sua musica, perfetta armonia tra rock d’autore e folk, contiene atmosfere surreali e mondi grotteschi narrati attraverso una scrittura raffinata e poetica.

Dal 2015, anno dei primi ep «Vetulonia Dakar» e «Altalena Boy», al vero debutto al Festival, pescando fra i brani nel cassetto. «Una canzone per Sanremo va scelta non scrivendola appositamente, ma tra quelle già in programma di uscire, come questa che sarebbe stata uno dei singoli del prossimo disco – ha detto in conferenza stampa – . Quando scrivi una canzone per inserirla in un contenitore si ribella, e quella forma non la prende». Il suo brano, coerente col fil rouge di un festival incentrato su temi intimisti e personali, mette in primo piano aspirazioni e sentimenti umani: «Questa canzone parla del fatto che spesso non si riesce a diventare ciò che si sognava e che talvolta sogniamo qualcosa che non è poi tanto meglio di ciò che siamo. Questo mondo ci vuole indistruttibili, inscalfibili e solidi come le pietre, ma siamo esseri in equilibrio precario e bisogna accettare questa condizione, trovando il bello in questo».