«Mi sono emozionata come con le canzoni di una volta». Giorgia a Sanremo con "La cura per me" firmata Blanco e Michelangelo

Co-conduttrice all’ultimo Sanremo di Amadeus, padrona di casa di “X-Factor” e della serata evento de Il Volo “Tutti per uno”, doppiatrice nel film Disney “Oceania 2”, senza trascurare la musica con i singoli “Niente di male” e “Diamanti”, dall’omonimo film di Ferzan Ozpetek, per Giorgia è stato un 2024 piuttosto intenso.

A febbraio tornerà sul palco dell’Ariston, stavolta in gara, con “La cura per me”, in pre-save e pre-add dal 23 gennaio per Sony Music Italy. Nel trentennale dalla vittoria al festival con “Come saprei”, l’artista romana propone un brano intimista scritto con Blanco e Michelangelo (anche produttore), arrivato proprio durante questo momento magico, mentre stava lavorando con il producer The Slight (Giacomo Parenti) e il suo team al nuovo album.

«È una canzone che già dal primo ascolto mi ha emozionato allo stesso modo delle canzoni di una volta – ha detto in conferenza stampa - Ho sentito qualcosa dentro e dopo il provino del brano, qualcuno del team ha detto “La mandiamo a Carlo Conti?”».

Il pezzo, attraverso l’immagine di una luce che penetra in una stanza buia, indica la via della speranza anche nei momenti più difficili. Un pop emozionante con arrangiamento piano e orchestra, dove la voce straordinaria di Giorgia si sposa con la scrittura contemporanea degli autori, già apprezzati per il duetto dello stesso Blanco con Mina (“Un briciolo di allegria”).