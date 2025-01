Sarah Toscano inarrestabile: da Amici al palco dell'Ariston. La 19enne tra i Big di Sanremo con "Amarcord"

Dalla vittoria ad «Amici» al Teatro Ariston per Sarah Toscano, 19 anni appena compiuti, giovanissima promessa del pop italiano, queste sono settimane intense, prima del debutto fra i big del Festival di Sanremo con «Amarcord», già disponibile in pre-save e pre-add per Warner Music Italy. Una tappa importante dopo un ricco 2024, con milioni di stream dei singoli usciti durante il talent di Maria De Filippi («Touché», «Viole e violini», «Mappamondo» e la hit «Sexy magica»), il tour estivo e le collaborazioni internazionali coi Black Eyed Peas, come supporter del loro unico concerto italiano, e con la popstar britannica Bea & Her Business per il brano «Safety Net».

«Partecipare al festival è un’opportunità incredibile – ha detto in conferenza stampa – per me che vengo dalla scuola di “Amici” e sono nuova in questo mondo. È il palco per eccellenza della musica italiana e la possibilità di cantare con artisti di grande calibro è un onore, oltre che un’occasione di crescita per la possibilità di vedere come si approcciano alla gara dietro le quinte e sul palco».