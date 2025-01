Vale LP e Lil Jolie, in musica la libertà di essere se stessi. Due ex "Amici" a Sanremo

Due ragazze del Sud, unite da una forte amicizia diventata sodalizio artistico, sono pronte a conquistare la platea del Teatro Ariston. Astri nascenti del pop italiano, capaci di unire influenze sonore diverse, come rap, urban e cantautorato, le casertane Valentina Sanseverino (classe 1999) e Angela Ciancio (classe 2000), per tutti Vale LP e Lil Jolie, portano tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”, già disponibile in digitale e rotazione radiofonica per Sugar Music e BMG.

Un brano sul rispetto nei rapporti interpersonali, che ha permesso loro di staccare il biglietto per il festival durante le selezioni di Sanremo Giovani. «Se rispetto te so come rispettare anche me stessa ed è da questo tipo di confronto che nascono rapporti sani» ha detto in conferenza stampa Vale LP, autrice assieme a Madame - che aveva già firmato per Lil Jolie la hit “Kiss me” - e Mario Cianchi. Una canzone grintosa, manifesto della visione di due donne della Generazione Z, decise a comunicare al mondo la loro concezione delle relazioni e dei sentimenti, che non possono prescindere dai valori cardine del consenso e del rispetto per l’altro; ma anche dal rimanere sempre se stessi, liberi dal classico dualismo uomo/donna o da vecchi stereotipi, purtroppo ancora in voga.

«Stavo scrivendo il mio primo disco “Guagliona” - racconta Vale LP - firmo con Sugar e in questa occasione il rapporto di stima reciproca con Madame si intensifica e ci scambiamo spunti musicali. Appena ascolto provinato il ritornello decido di incentrare la narrazione del brano e delle strofe su una vicenda della quotidianità. Il pezzo si serve anche di immagini, come il lavoro, il divano e la gelosia per scardinare - anche riportando parole che non ci vanno più bene, ad esempio l’uso del termine “bambola” come aggettivo - l’idea che le emozioni e i sentimenti debbano per forza essere responsabilizzati, incasellati e quindi anche limitare l’afflusso emotivo tra due persone, a prescindere che siano amiche, fidanzate o familiari».

Nuovo tassello dei rispettivi percorsi (Vale LP ha fatto “X-Factor” 2021 e “Sanremo Giovani” 2023, Lil Jolie la scorsa edizione di “Amici”), il pezzo ha rinnovato un’amicizia nata nella terra d’origine di entrambe e avviato concretamente il progetto di un disco insieme, dopo il ritorno di Angela da” Amici”. «Iniziando a lavorarci seriamente durante l’estate, le propongo questo brano che avevo lasciato fuori da “Guagliona” – continua Vale LP - chiedendole per scherzo di cantare la prima strofa. E da lì capisco che il pezzo è giusto. Non c’era ancora l’idea di fare Sanremo, ma lei mi ha convinta». L’ultimo giorno delle selezioni per Sanremo Giovani, le due ragazze hanno girato il video del brano con la regia di Davide De Meo, e lo hanno caricato sul web un’ora prima della scadenza. Inevitabile, leggendo il titolo, il pensiero al cult “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà (1976), icona di costume e simbolo di lotta agli stereotipi, che Vale LP e Lil Jolie citano come riferimento del brano sanremese e del disco.

Altrettanto vintage le atmosfere rock del pezzo, che si uniranno alla classicità dell’orchestra nell’arrangiamento realizzato per il festival dal maestro Carmelo Patti.

«Il pezzo ha influenze musicali anni Settanta, con una matrice più punk rispetto ai nostri lavori solisti – dicono – L’obiettivo era mantenere intatta la struttura del brano, che ha un sound scarnificato, fatto di groove, basso e riff di chitarra. Per Sanremo avevamo voglia di utilizzare tutti gli elementi sonori e confrontarci per la prima volta con l’orchestra. Siamo riuscite attraverso un lavoro notevole ad inserirla senza scoprire l’identità del brano, che ci rappresenta e caratterizzerà tutto il disco, dotato di un sound unico, non presente in altri nostri lavori».

Dopo il festival e l’album, Vale LP e Lil Jolie saranno protagoniste di un tour estivo che sarà annunciato prossimamente.