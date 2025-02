La scommessa su Fedez che «Vincerà Sanremo», la diffida della Ferragni e il partito da fondare: Corona show in libreria

Bambine in coda per il firmacopie e un selfie, telecamere e taccuini per l’ex re dei paparazzi, che ha presentato alla Mondadori Duomo di Milano il suo libro «La grande menzogna» (Piemme), con un “Corona show” a tutto tondo che ha lasciato perplessi diversi clienti della libreria, che hanno giurato che non vi metteranno più piede.

Il 51enne è tornato alla ribalta col suo canale di gossip su Youtube, Falsissimo, parlando della vita intima di Fedez e dell’ex moglie Chiara Ferragni. Dopo le rivelazioni, Fedez ha scritto sui social che confidarsi con Corona è stata «una sciocchezza in un momento di debolezza e di fragilità, di cui pago le conseguenze, ma respingo qualsiasi teoria di complotti o manipolazioni».

«Io e Federico siamo molto amici, accetto qualsiasi scommessa che Fedez vincerà Sanremo» ha commentato Corona, raccontando di aver ricevuto una diffida per violazione della privacy dai legali di Ferragni. Diffida che pubblicherà, ha annunciato, così come ha detto di voler fare con quella ricevuta dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che sempre secondo lui lo avrebbe chiamato per dirgli di non pubblicare la puntata dove viene citata la donna con cui Fedez avrebbe avuto una storia mentre era sposato. Sui social Corona ha anche commentato punto per punto la verità affidata a Ig da Federico Lucia, annunciando nuove rivelazioni nella prossima puntata del 10 febbraio.