Emis Killa pubblica "Demoni", la canzone con cui avrebbe dovuto partecipare Sanremo

Esce oggi Demoni, la canzone con cui Emis Killa doveva partecipare al festival di Sanremo, a cui ha rinunciato dopo la notizia che è indagato nell’inchiesta della Procura di Milano Doppia curva sulle tifoserie di Milan e Inter. Insieme all’uscita del brano, composto con Federica Abbate, Mattia Cerri e Nicola Lazzarin, in arte Cripo, il trapper ha anche annunciato un live show per riunire i fan a fine estate 2025: EM16 in programma il 10 settembre a Fiera Milano Live. I biglietti per la data evento, prodotta da Friends&Partners e Vivo Concerti, saranno in vendita da domani, mercoledì 5 febbraio alle ore 16. Tutti coloro che erano presenti al «No Phone Party» dello scorso 15 dicembre al Fabrique di Milano avranno diritto a un prezzo speciale per i biglietti del concerto di fine estate.