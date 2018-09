Adolescenti, se soffrono di mal di schiena fumano e bevono di più

Gli adolescenti che soffrono più spesso di mal di schiena tendono ad avere comportamenti poco salutari più degli altri coetanei: fumano di più, bevono alcol, fanno assenze da scuola più frequenti e segnalano più spesso problemi di ansia e depressione.

E’ quanto emerge da uno studio dell’università di Oxford pubblicato sul Journal of Public Health.

I ricercatori, usando i dati di circa 6.500 teenagers, hanno visto che il numero di chi dice di fumare, bere e fa assenze da scuola aumenta in proporzione con l’aumento della frequenza del mal di schiena.

Per esempio, i ragazzi di 14-15 anni che hanno dolore più di una volta a settimana avevano bevuto alcol o fumato sigarette 2-3 volte di più nel mese passato, rispetto a chi non aveva mai avuto o solo raramente mal di schiena.

Allo stesso modo, chi aveva dolore più di una volta a settimana faceva assenze da scuola il doppio delle volte. Il rapporto con ansia e depressione è apparso meno chiaro, anche se c'era una notevole differenza tra i ragazzi che avevano dolore frequente e chi non lo aveva proprio. Mal di schiena e comportamenti poco sani non solo si hanno insieme, conclude lo studio, ma continuano anche da adulti con conseguenze per la salute futura, con il rischio di malattie croniche.

«Quando si parla con gli adolescenti della loro salute, bisognerebbe considerare anche il dolore - conclude Steven Kamper, coordinatore dello studio - Purtroppo ciò che sappiamo sulle cause e l’impatto del dolore su questa fascia d’età è abbastanza limitato. Serve più ricerca».

© Riproduzione riservata