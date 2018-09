La pasta al pomodoro? E' nella memoria indelebile di quasi tutti gli italiani

Un bel piatto di pasta al pomodoro preparato dalla mamma o dalla nonna, la ricetta speciale del pranzo della domenica, la spaghettata frettolosa sui libri preparando un esame, o ancora la minestrina con il formaggino

quando si è ancora bambini: ogni italiano ha la sua pasta della memoria, legata ad un momento significativo della sua vita. Che spesso risale a un passato lontanissimo.

La pasta, infatti, lascia la sua traccia indelebile nel nostro imprinting gustativo e nell’ippocampo (la «centralina» dei ricordi) già in tenerissima età. A rivelarlo è una ricerca realizzata da Doxa per Aidepi, l’Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane, condotta su un campione rappresentativo di 1.000 italiani di età superiore ai 15 anni, secondo cui per ben 9 italiani su 10 (88%), il primo «ricordo di pasta» risale a prima degli 8 anni. E il 46% lo colloca addirittura a prima dei 4 anni, proprio nel periodo in cui comincia a svilupparsi la memoria permanente.

Diversi studi scientifici mostrano infatti come, a causa della cosiddetta «amnesia infantile», ricordiamo poco o nulla di ciò che ci è successo prima dei tre anni e mezzo di vita. Tuttavia, rimangono le sensazioni, frammenti di immagini e sapori. Così, quando ripensa alla pasta dell’infanzia, 1 italiano su 2 (49%) vede la pasta al pomodoro, il 18% degli intervistati la pastina o minestra (soprattutto tra i 15-24enni e gli over 65 residenti al Nord Est), mentre il 17% del campione, soprattutto al Nord Ovest Al terzo la lasagna o pasta

ripiena della Domenica.

La ricetta della mamma (o della nonna), che secondo la ricerca, continua a farci sognare anche da grandi è la pasta al sugo. Vince quella al ragù, con il 31% delle preferenze che batte di poco quella condita con il sugo di pomodoro (29%). La passione per queste due salse divide il Paese in modo netto: il ragù fa battere il cuore al Nord e al Centro Italia, mentre al Sud la «Pummarola» sbaraglia ogni avversario.

