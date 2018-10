Lodo Guenzi dello Stato Sociale giudice di X Factor, prende il posto di Asia Argento

«Quello come giudice è l’unico provino che avrei potuto passare ad X Factor. A ventidue anni ho visto Morgan in tv rispondere a una ragazza che rifiutava un giudizio negativo sostenendo di saper cantare. Lui rispose: vedi, tu canti meglio di Lou Reed... ma io preferisco Lui. Credo di essermi appassionato di musica in quel momento». E’ Lodo Guenzi frontman de Lo Stato Sociale, il quarto giudice di X Factor 2018, del talent show di Sky prodotto da Fremantle, che prende il posto di Asia Argento. Affiancherà Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli dal prossimo 25 ottobre per 8 settimane su Sky Uno nella fase Live al termine dei Bootcamp.

Il cantante, il cui nome circolava già da settimane, arriva così a occupare il posto lasciato vacante dall’attrice e regista travolta dall’affaire Jimmy Bennett, malgrado Asia - ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena su La7 - aveva negato punto per punto le accuse che le erano state rivolte dal giovane attore e musicista statunitense, chiedendo di tornare in giuria al grido di: «L'Italia mi vuole», forte anche della mobilitazione dei fan e anche dei colleghi giurati, sui social. Ma Sky non ha cambiato idea confermando la decisione, presa in accordo con la stessa Asia, di mandare in onda le puntate registrate e cambiare giudice nelle puntate in diretta.

Commentando sui social il suo nuovo ruolo da giudice al talent targato Sky Lodo Guenzi scrive anche: «L'idea che ci siano tante strade per far arrivare la propria voce, bella o brutta, al cuore della gente mi fa sentire libero. X Factor è una strada molto veloce, molto pericolosa ma molto illuminata, attraversata da ragazzi che hanno grande talento e la P da neopatentati al vetro. Spero li aiuti avere accanto uno che alle autostrade ci è arrivato dopo provinciali, statali e sentieri sconosciuti. Che poi nella realtà io non ho la patente, ma mi piaceva la metafora. Da sempre la nostra vocazione è portare un’alterità nel sistema, non fare gli eremiti che parlano solo "a chi se lo merita". Dai baretti ai palasport, dalle radio locali a Sanremo, se sai chi sei puoi andare ovunque. Senza smettere di indagare i paradossi che il voler parlare liberamente ma al contempo a tanta gente porta con sè, come quando scrissi tre anni fa nasci rockstar muori giudice a un talent show. È uno dei miei pezzi preferiti e non se l’è cagato nessuno, ora spero diventi un pò più famoso».

Parlando di Asia tiene a dire: «Credo che sia stata bravissima e ho la fortuna di ereditare una squadra splendida scelta da lei, e qualsiasi cosa succeda di buono rimarrà fondamentalmente merito suo». Lodo si era già seduto al tavolo della giuria nella seconda puntata di audizioni di questa edizione di X Factor, nei panni di «quinto giudice», ricevendo un caloroso applauso dal pubblico e apparendo perfettamente a suo agio in quel ruolo.

Lodo inizierà a lavorare da subito con la squadra ereditata da Asia, "con l’obiettivo di costruire un percorso musicale per ciascuno di loro e portarli il più in fondo possibile nella gara». Guenzi, nato e vissuto a Bologna, fonda Lo Stato Sociale insieme agli amici degli anni del liceo Alberto Cazzola e Alberto Guidetti. Nel 2011 si sono uniti a loro Enrico Roberto e Francesco Draicchio. Una vita in vacanza, sul podio a Sanremo (secondo posto 2018) è la canzone più famosa. Lo Stato Sociale sono stati la prima band della loro generazione a riempire i palasport, la prima a raggiungere il podio di Sanremo, arrivando secondi con l’aiuto di una meravigliosa 83enne, Paddy Jones e il suo partner Niko Espinosa, la prima ad avere per tre mesi il pezzo più trasmesso in radio. Il video ufficiale di Una Vita in Vacanza ha raggiunto oltre 40 milioni di views su Vevo. Il brano è stato certificato disco di platino FIMI con oltre 13 milioni di streaming ed è stato il pezzo più trasmesso in radio per 4 settimane. Primati, l’ultimo album de Lo Stato Sociale (Garrincha/Island Records), è la prima "raccolta differenziata» della band, contenente tutti i loro brani più importanti e 3 inediti. Di mestiere attore, Lodo è finito a fare il cantante. Dopo aver sbancato Sanremo ha deciso di tentarsi regista per lo spettacolo di Dente e Guido Catalano e, svestiti i panni di regista, ha condotto il concertone del primo maggio di Roma. In questo momento Lodo recita nello spettacolo Il giardino dei ciliegi. Asia Argento sarà ancora giudice protagonista con Mara Maionchi al secondo bootcamp (il 12 ottobre), per concludere con la puntata decisiva degli Home Visit (18 ottobre) quando saranno scelti i 12 protagonisti della gara. Poi, dal 25 ottobre, inizieranno gli attesi live e sarà Lodo a occupare la poltrona di Asia.

