"Love you anymore", Michael Bublé svela il titolo del nuovo singolo

È «Love you anymore» il primo singolo di Michael Bublé che anticipa la pubblicazione di Love, il suo nuovo album in uscita il 16 novembre, a due anni dal precedente lavoro.

«Love You Anymore», scritto da Charlie Puth, cantante, autore, produttore e più volte nominato ai Grammy, sarà disponibile dal 12 ottobre.

Nell’album, alcuni classici del repertorio americano, la sognante «When I fall in love», una tormentata versione di un altro standard di Rogers & Hart, «My Funny Valentine», l’allegra «When You're Smiling», lo swing di «Such A Night» e i brani scelti personalmente da Michael come «Unforgettable», «Help Me Make It Through The Night» e «I Only Have Eyes For You».

A questi si aggiungono la «La Vie En Rose» - in cui Bublé duetta con la cantante francese Cecile McLorin Salvante - e un altro inedito composto dallo stesso Bublè, «Forever Now». L’album si chiude con «Where or When».

Il cantante e compositore canadese è tornato in studio con una nuova prospettiva nella vita, dopo la malattia che ha colpito il figlio, ed un rinnovato impegno per onorare la musica che ha sempre amato.

