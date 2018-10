Usa, metà degli utenti non sa riconoscere gli account social "fake"

Metà degli americani sostiene di non riuscire a distinguere tra i bot, gli account social fasulli manovrati dall’intelligenza artificiale tra i principali responsabili della diffusione delle fake news, e gli interlocutori veri. Lo ha rilevato uno studio del Pew Research Center.

«Anche se molti americani sono a conoscenza dell’esistenza dei bot sui social media - scrive il centro ricerche, che ha condotto lo studio su oltre 4.500 statunitensi -, molti meno pensano di riuscire a riconoscerli. Circa metà di quelli che li conoscono sono sicuri o in parte sicuri di riuscire a riconoscerli, e solo il 7% è molto sicuro».

Per gli intervistati ci sono alcuni compiti 'positivi' che i bit possono svolgere, come diffondere informazioni in caso di emergenze, mentre una grande maggioranza ne condanna l’uso da parte dei politici.

