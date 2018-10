Moda, è morta Wanda Ferragamo

È morta a Firenze, all’età di 97 anni, Wanda Ferragamo, moglie di Salvatore, il fondatore del celebre marchio del mondo della moda.

È stata una delle prime donne imprenditrici in Italia alla guida di uno dei marchi più prestigiosi del made in Italy. Attualmente era presidente onorario della Salvatore Ferragamo Spa.

"Con immenso dolore insieme ai nostri figli e alla famiglia tutta vogliamo comunicarvi la scomparsa di nostra madre Wanda Miletti Ferragamo e condividere con voi il ricordo della sua straordinaria persona. I suoi preziosi insegnamenti e la sua memoria saranno per tutti noi un esempio di rettitudine e di grande passione per la vita". Con

queste parole Giovanna, Ferruccio, Leonardo e Massimo Ferragamo hanno comunicato a tutti i dipendenti Italia e mondo l'improvvisa scomparsa di Wanda Ferragamo.

"Con dolore ho appreso della morte di Wanda Ferragamo Miletti. Rivolgo innanzitutto alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che hanno collaborato con lei nel corso degli anni, le mie profonde e sincere condoglianze. Con la sua scomparsa perdiamo una donna che, con tenacia e passione, ha contribuito a tenere in alto il nome della Toscana e dell’Italia in tutto il mondo". Con queste parole il presidente della Regione Enrico Rossi ha espresso, in un telegramma alla famiglia, il cordoglio suo e della giunta regionale per la morte di Wanda Ferragamo, vedova di Salvatore Ferragamo e presidente onorario della Salvatore Ferragamo Spa.

