Un'app per catturare santi e beati, nasce "Follow JC Go": l'idea piace anche al Vaticano

La religione ai tempi della tecnologia. Nasce, da un'idea di un gruppo di sviluppatori spagnoli, un'app religiosa che ricorda tantissimo "Pokémon Go", il gioco per catturare gli animaletti del videogioco più amato di sempre. Stavolta invece sarà possibile catturare santi e beati, grazie all'app "Follow JC Go", che ha avuto il via libera dal Vaticano.

L'app è già scaricabile sia su dispositivi Android che iOS. La sua utilità? Catturare e collezionare sul proprio smartphone personaggi biblici attraverso la fotocamera del cellulare. Per catturare il personaggio basterà rispondere ad alcune domande che lo riguardano. L'idea è piaciuta moltissimo anche a Papa Francesco, che ha voluto benedire personalmente gli sviluppatori.

"Follow JC Go" è stata sviluppata in Spagna e attualmente è disponibile solo in spagnolo. Presto verrà tradotta nelle altre lingue.

