Guida Michelin, nuove stelle per i ristoranti di Sicilia e Calabria: ecco le novità

Presentata a Parma la nuova Guida Michelin Italia 2019, questa annovera in tutto un totale di 367 ristoranti stellati.

In tutto in territorio nazionale sono 29 le novità ad una stella per un totale di 318 ristoranti, mentre rimane invariato (39) il numero di ristoranti a due stelle e dieci sono quelli a tre stelle con la novità di Mauro Uliassi a Senigallia.

Ma puntando i riflettori su Calabria e Sicilia, degno di nota il risultato messo a segno da Heinz Beck che quest'anno può vantare una doppietta: infatti, oltre le tre stelle alla Pergola di Roma, conquista la sua prima stella nel suo nuovo ristorante a Taormina, St. George.

Restando in Sicilia, conquista la sua prima stella anche il ristorante Sapio di Catania.

Restano saldi ad una stella i ristoranti:

Coria - Caltagirone

Shalai - Linguaglossa

Signum - Salina

Il Cappero - Vulcano

Principe Cerami - Taormina

La Capinera - Taormina Lido di Spisone

I Pupi - Bagheria (Palermo)

Bye Bye Blues - Partanna Mondello

Il Bavaglino - Terrasini

Accursio - Modica

La Fenice - Ragusa

Confermate due stelle invece per i ristoranti:

La Madia - Licata

Duomo - Ragusa

Locanda Don Serafino - Ragusa

Novità anche in Calabria: il Qafiz a Santa Cristina D'Aspromonte conquista la sua prima stella.

Un nuovo locale che si aggiunge ai quattro già presenti nella guida.

Confermano infatti la loro stella anche i ristoranti:

Abbruzzino - Catanzaro

Pietramare Natural Food - Isola di Capo Rizzuto / Praialonga

Dattilo - Strongoli

Gambero Rosso - Marina di Gioiosa Jonica

L'ultima chicca riguarda anche Carlo Cracco che non è riuscito a conquistare la seconda stella con il nuovo locale a Milano in galleria Vittorio Emanuele II, segnalato però per l'eleganza e comunque meritevole di una stella Michelin.

