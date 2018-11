Finisce la storia d'amore con Corona, lo sfogo di Asia Argento: "Scendo da questa giostra"

"La mia vita sembra un film dei Monty Python diretto da David Lynch. Una farsa grottesca. Mi faccio due risate e scendo da sta giostra". Con questa frase, Asia Argento conferma i tanti rumors che si rincorrono da giorni: tra lei e Fabrizio Corona è finita.

Una storia archiviata dopo appena un mese, secondo quanto scrive anche il settimanale «Chi».

A dare seguito ad Asia Argento, anche Fabrizio Corona attraverso un video in cui finge di piangere sulle note di «Quando finisce un amore» di Riccardo Cocciante.

Una passione travolgente subito sfumata dopo che Corona si era mostrato preoccupato per le proprie vicende giudiziarie. E' stato lui a quanto pare che si è allontanato da Asia. Telefonate e messaggi sono andati scemando man mano che passavano i giorni. Asia pare abbia tentato di riapprocciarsi a Corona, andandolo a trovare a Milano ma l'ex fotografo dei paparazzi si è mostrato sempre più distante. Tanto che, una volta deciso di tornare a Roma, pare che Asia non sia stata trattenuta. Da lì, un messaggio della Argento che ha posto fine alla relazione.

"È diversa da tutte le altre donne", aveva detto Corona di Asia Argento. Lei aveva poi incalzato, dicendo: "Ho vissuto gli ultimi mesi come un’eremita immersa nel dolore e se oggi ho trovato l’affetto in una persona che si chiama Fabrizio Corona, lasciatemi sognare in pace". Da lì, poi, si era passati alle presentazioni in famiglia: Asia infatti aveva anche conosciuto Carlos, il figlio di Corona.

Ma questo non è bastato a salvare la loro storia.

© Riproduzione riservata