"Mio padre sta male, voglio stargli vicino": l'annuncio di Britney Spears sui social

Con un annuncio su Instagram, la cantante Britney Spears ha informato i fan di aver annullato il suo tour. Il motivo? Suo padre è malato e desidera stargli vicino, almeno in questo momento difficile.

"Non vedevo l'ora di cominciare il nuovo tour per incontrare i miei fan. Ma devo annullare tutto. Voglio stare vicino al mio papà, che sta tanto male", ha scritto la cantante.

Il tour, intitolato "Domination" avrebbe dovuto fare il giro del mondo. "Prima di tutto viene la famiglia, e questa è la decisione giusta da prendere. Un paio di mesi fa mio padre è finito in ospedale ed è stato molto vicino alla morte. Siamo tutti felici che sia sopravvissuto, ma la strada per lui è ancora lunga. Così io ho dovuto prendere questa difficile decisione per mettere tutta la mia energia sulla famiglia". La cantante ha inoltre informato i fan che sarà possibile richiedere il rimborso.

© Riproduzione riservata