Filmarsi mentre si cammina bendati, ecco la nuova moda del "Bird Box Challenge"

Prende spunto dalla serie tv diffusa su Netflix "Bird Box", disponibile dal 21 dicembre, la nuova moda sui social che consiste nel filmarsi mentre si cammina bendati per casa o...per strada.

Si chiama "Bird Box Challenge" ed è una sorta di sfida con sè stessi da condividere con i propri amici sui social network. Una moda pericolosa che ricalca la trama del film distribuito da Netflix in cui la protagonista è Sandra Bullock. La donna si incammina bendata per 48 ore in uno scenario apocalittico nel quale non può permettersi di scoprirsi gli occhi poichè ciò comporterebbe la morte.

In migliaia hanno condiviso il video sui social dimostrando di saper compiere qualsiasi azione bendati ma Netflix è subito intervenuto.

"Non possiamo credere che dobbiano dire una cosa simile, ma per favore non fatevi del male con la Bird Box Challenghe".

