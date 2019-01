Lotteria Italia, i primi tre premi vanno in Campania: ecco i biglietti vincenti

La Dea bendata bacia la Campania. I primi tre super-premi della Lotteria Italia 2018-2019 finiscono tra Salerno e Napoli.

Il biglietto da 5 milioni di euro (la serie e il numero del tagliando sono: G 154304), infatti, è stato venduto a Sala Consilina, nel Salernitano, mentre il secondo da 2,5 milioni (E 449246) e il terzo da 1,5 milioni (E 265607) arrivano rispettivamente da Napoli e Pompei. A completare la cinquina dei premi cosiddetti di prima categoria sono Torino (P 386971), che conquista il montepremi da 1 milione di euro, e Fabro, in provincia di Terni, che porta a casa invece 500 mila euro (F 075026).

Ma è la Campania, dunque, a fare la parte del leone nell'edizione della Lotteria Italia che finirà negli annali per il record negativo di biglietti venduti, appena - si fa per dire - 6,9 milioni, il 18,6% in meno rispetto all'anno scorso. Per il secondo anno consecutivo, inoltre, il biglietto del primo premio arriva da un'area di servizio, questa volta sulla A3 Salerno-Reggio Calabria. Nel 2018 a festeggiare fu, invece, l'Autogrill La Macchia Ovest di Anagni, nel Frusinate.

Difficile, ancora una volta, la caccia al vincitore ma intanto l'area di servizio può cominciare a stappare lo spumante per festeggiare la vincita milionaria.

"Abbiano venduto molti biglietti della serie vincente proprio negli ultimi giorni - dicono emozionati Giovanni e Fabio, addetti alla ristorazione dell'area di servizio Sala Consilina Est - e anche un biglietto che ha vinto 50mila euro. Naturalmente, non possiamo sapere chi ha vinto dal momento che nell'area di servizio sostano molte persone".

© Riproduzione riservata