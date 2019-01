Belen piange in tv e svela: "Sono venuta in Italia per pagare la chemioterapia di mia nonna"

Ospite a C'è posta per te, ancora una volta Belen Rodriguez ha catalizzato su di sè tutte le attenzioni. Invitata da Maria De Filippi per fare una sorpresa ad un concorrente della puntata di ieri sera, la modella argentina fra le lacrime ha raccontato un retroscena inedito della sua vita.

Non l'aveva mai detto prima, ma quando lasciò l'Argentina per venire in Italia non fu solo in cerca di fama ma prima di tutto per portare qui la nonna che doveva essere salvata da un tumore.

La showgirl dunque arrivò in Italia per guadagnare quei soldi che servirono per la chemioterapia della nonna. "Quando avevo 18 anni, - ha iniziato a raccontare in trasmissione - mia nonna si ammalò di cancro e le diedero 4 mesi di vita".

Un racconto commosso quello di Belen che ha continuato dicendo: "Mi è crollato il mondo addosso perché lei era tutto per me. Ho fatto un viaggio, sono andata in Italia e lavorando sono riuscita a pagare la chemioterapia. Mia nonna è andata avanti per altri tantissimi anni, fino a poco tempo fa".

