Chiara Ferragni indossa Puglisi e i fan impazziscono

Audace, bellissima, suprema, sexy, coraggiosa e molto di più». Con queste parole lo stilista messinese Fausto Puglisi ha definito Chiara Ferragni, che ha vestito durante la settimana della moda di Parigi, in corso in questi giorni nella capitale francese.

ùMilioni, su Instagram, le visualizzazioni del video postato a pochi minuti di distanza dallo stilista, orgoglio della città dello Stretto, e dalla blogger che Forbes ha definito l'influencer di moda più importante al mondo.

Un abito decisamente audace quello indossato dalla Ferragni, a rete su tutto il fianco destro che stuzzica l’immaginazione e che, mostrando il tatuaggio “Luce” di Chiara, sembra destinato a restare nella storia della moda come l'indimenticabile abito disegnato da Fausto Puglisi per Belen Rodriguez che lasciava scoperto il celebre tatuaggio con la farfallina della showgirl.

L'abito sfoggiato in Francia ha mostrato Chiara Ferragni in uno stile più aggressivo, ma mai fuori luogo, rispetto a quello al quale la giovane modella e blogger ha abituato i suoi fans e che per questo ha stupito e incuriosito il pubblico social. Lo strettissimo abito nero, con dettagli rossi e dorati, ha fatto letteralmente scatenare i followers.

Chiara Ferragni, che già in altre occasioni ha indossato capi firmati Puglisi, è l’ultima icona del fashion system a confermare lo straordinario successo dell’unico stilista messinese, ormai noto in tutto il mondo, amato e richiestissimo dalle star.

«Tu hai rotto le regole – scrive Fausto Puglisi alla blogger di moda più famosa al mondo – ed io credo in te!». Sul profilo di Chiara il video in abito Puglisi ha superato un milione di visualizzazioni in sole due ore. E le reazioni non si sono fatte attendere. Migliaia i commenti degli utenti tra gli ammiratori che si sono complimentati con la giovane imprenditrice digitale per il look ed il portamento e gli haters che l'hanno rimproverata per le “aperture” dell’abito considerate da alcuni eccessive. Quel che è certo, e quel che conta, è che Chiara Ferragni anche in questo caso non è passata inosservata. E l'eccezionale opera fashion di Fausto Puglisi, che seduce senza mai scadere nella volgarità, rappresenta l'ennesimo successo di quello che è ormai il giovanissimo re della moda made in Italy che porta lustro alla città di Messina in tutto il modo.

Dopo l'amica Belen e star del calibro di Madonna, Beyoncé, Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Rihanna e tante altre, non poteva mancare l'influencer di moda più famosa tra le vip che scelgono di indossare abiti firmati Puglisi.

Chiara e Fausto hanno in comune la passione ed un grandissimo talento per la moda, oltre che l'amore per la Sicilia, visto che Fausto parla in ogni occasione con orgoglio delle sue origini messinesi e che Chiara Ferragni ha scelto di sposarsi con Fedez a Noto lo scorso anno. La collaborazione con Chiara Ferragni è, in ordine di tempo, l'ultima grande soddisfazione per il famoso artista messinese che fin da bambino diceva al suo papà: «Un giorno diventerò un grande stilista!».

