Britney Spears, dalla clinica psichiatrica allo yoga al parco: ripresa record per la cantante

Una seduta di yoga in bikini al parco per Britney Spears, che sembra essersi ripresa dopo il crollo emotivo avuto in seguito alle gravi condizioni di salute del padre. La cantante è stata recentemente ricoverata in clinica psichiatrica, dalla quale è stata dimessa pochi giorni fa.

Britney Spears sembra essere tornata in ottima forma, fisica soprattutto. La cantante ha rimandato tutti gli impegni lavorativi, per potersi dedicare totalmente al papà.

Visualizza questo post su Instagram Yoga on the green ??I really like it LIKE THAT !! Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears) in data: Mag 4, 2019 at 10:09 PDT

© Riproduzione riservata