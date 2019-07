Twitter down, il social non funziona: dopo un'ora sito di nuovo accessibile

Dalle 21 alle 22 circa è stato impossibile accedere a Twitter. Collegandosi all’home page del sito, compariva la scritta «Abbiamo qualche problema tecnico. Grazie per la segnalazione. Risolveremo il problema e tutto tornerà presto alla normalità». Insomma: è Twitter down ma dopo un'ora i problemi sono stati risolti.



Twitter non ha funzionatto a livello globale per problemi «tecnici», come spiega la società. I problemi sono iniziati poco prima delle 21 italiane, secondo il sito DownDetector.com, per poi tornare alla normalità verso le 22. Le altre piattaforme digitali come Facebook o Instagram sembrano invece funzionare regolarmente.

Una settimana fa era stato il sistema di Mark Zuckerberg a non funzionare a causa di un nuovo blackout che ha mandato in tilt in gran parte del mondo Facebook, Instagram e WhatsApp. Esattamente come era accaduto nel marzo scorso, creando disagi a milioni di utenti che hanno sfogato per ore la loro frustrazione su Twitter, dove impazzavano gli hastag #facebookdown, #instagramdown e #whatsappdown.

Stavolta nessun hashtag salirà tra i trend topic di Twitter perché è stato proprio Twitter a non funzionare.

