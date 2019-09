Amantea, prima unione civile per una coppia di ragazze

Il comune di Amantea ha celebrato questa mattina la sua prima unione civile di una coppia dello stesso sesso. L’atto è stato suggellato dal sindaco Mario Pizzino nella sala consiliare del comune.

Per Marina e Maria Pia è stato un momento di gioia, di felicità e di emozione. Le due donne sono una coppia da tempo ma era anche necessario per loro sancirlo anche davanti alla legge e allo stato. «Una giornata importante per questa nuova famiglia - rileva Pizzino - una giornata di inclusione».

