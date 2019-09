Facebook e Instagram down in Europa, i social non funzionano neanche in Italia

Facebook e Instagram down in varie zone d'Europa, Italia compresa. Tante le segnalazioni degli utenti al sito downdetector.it, portale di riferimento per riscontrare le problematiche legate anche ai social network. Il picco intorno alle 15, ora italiana, con oltre 3000 per Instagram e più di 300 per Facebook.

Sulla mappa pubblicata dal portale le zone critiche sono la Spagna con Barcellona, la Francia con Parigi, la Svizzera e l’Italia, con Milano, Firenze, Roma e Napoli tra le città più interessate.

Tra le criticità segnalate dagli utenti l'impossibilità nel caricamento dei nuovi contenuti su Instagram, nella visualizzazione delle stories e anche nel caricamento di nuovi contenuti. Intanto l’hastag #instagramdown impazza su Twitter, dove molti utenti si riversano per cercare di capire la situazione.

