Argentero dopo le critiche: "Non sono sessista, ma un uomo all'antica"

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Luca Argentero ha risposto a chi l'ha accusato di essere un "sessista".

"Sono stato frainteso", ha detto. Al settimanale "Oggi", Argentero aveva detto che "la parità tra i sessi è la causa della fine del romanticismo".

"Quelle dichiarazioni sono la sintesi, della sintesi, della sintesi - ha spiegato l'attore -. Ho usato in modo improprio dei termini, quando usi quei termini tiri in ballo anche movimenti che si battono per quei diritti. Era lontana da me l'intenzione di tirare in ballo decenni di lotte per i diritti. La mia intenzione era solo quella di definirmi un po' all'antica".

E ancora: "Quello che volevo dire è che mi piace quella visione romantica della vita di coppia. Io rivendico il diritto di pagare la cena. Parlavo banalmente di galanteria. È incredibile come i social scatenino tempeste enormi".

