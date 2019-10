Gianna Nannini: "Ho provato tutte le droghe, ero dipendente dalla cocaina"

"Tranne l'eroina, le ho provate tutte. Dalla cocaina, per un po' di tempo, quasi quarant'anni fa, sono stata dipendente. Ero a Londra e ce la portavano in studio con la stessa semplicità con cui oggi ti consegnerebbero un panino". Lo dice Gianna Nannini in un'intervista a Vanity Fair.

"Non stavo mai senza - aggiunge - ci viaggiavo, ero del tutto incosciente. Un giorno vado in bagno e mentre scarto il sasso rosa, quello mi cade nel cesso. Lo vedo sparire nell'acqua e, mentre si scioglie lentamente e sto per metterci le mani dentro, mi dico: "Non posso fare questa cosa, non posso ridurmi cosi'". Ho smesso li'. Il giorno dopo. Poi ho avuto una ricaduta, ma dopo aver fatto un tiro e aver bevuto una tequila prima di un concerto, collassai e dissi definitivamente basta". (ITALPRESS).

© Riproduzione riservata