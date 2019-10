La Cadeddu ricorda "Un medico in famiglia": "Banfi, un nonno anche fuori dal set"

Eleonora Cadeddu, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", ha ricordato i tempi di "Un medico in famiglia", dove per tanti anni ha interpretato la piccola Annuccia. Oggi la Cadeddu di anni ne ha 24 e, facendo un tuffo nel passato, ha ricordato i momenti legati alla serie televisiva svelando anche un legame speciale con Lino Banfi, nonno Libero nelle serie: “Lo chiamavo nonno anche fuori dal set - ha detto la Cadeddu -. Avevamo un rapporto fantastico, come se fossi una sua vera nipote”.

La Cadeddu è stata scelta per il ruolo di Annuccia, insieme al fratello Michael. “Abitavamo a Milano e mia madre faceva un lavoretto part-time - ha raccontato -. Il provino per la serie, in realtà, l'hanno fatto a mio fratello ma vedendomi hanno scelto di prendere anche me".

All'inizio della serie, la Cadeddu aveva solo 2 anni. “Io non studiavo la parte - ha spiegato - io giocavo e si inventavano degli escamotage. Non capivo la finzione, per me era come andare dal nonno". Eleonora ancora oggi recita: "Insegno anche treatro ai bambini - ha detto - ma non ho abbandonato gli studi". Il fratello Michael, invece, oggi fa il fantino in Germania ed è anche diventato papà.

