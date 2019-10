Incinta del terzo figlio, Bar Refaeli rivela in tv: "È un maschio"

"Aspetto un figlio maschio. È fantastico!". La supermodella israeliana Bar Refaeli parla per la prima volta a Verissimo (in onda sabato 5 ottobre) della sua maternità e in esclusiva rivela il sesso del futuro terzogenito.

A Silvia Toffanin racconta di essere entusiasta della famiglia che le ha regalato il marito imprenditore:

"Sono veramente felice e molto innamorata. Mio marito mi ha totalmente cambiato la vita. È il migliore compagno che si possa avere" - e aggiunge - "il mio grande desiderio è quello di avere quattro figli, ma per adesso lui è dubbioso... vedremo in futuro".

Sullo scandalo delle molestie che ha sconvolto il mondo del cinema e ha toccato anche quello della moda, la top model dichiara: "È un mondo difficile ed è fondamentale il supporto della propria famiglia. Io fin dall’età di 16 anni ho avuto la fortuna di essere seguita sempre da mia madre e mio padre. È un consiglio che posso dare a tutti".

Infine, alla domanda se ha visto l’ultimo film del regista Quentin Tarantino che vede protagonista il suo ex compagno Leonardo DiCaprio dichiara: "È stata una relazione durata 6 anni, molto importante per la mia vita. Con lui ho condiviso molto. È un grandissimo attore ma - prosegue sorridendo - non ho visto 'C'era una volta a...Hollywood’ e non vado a vedere i suoi film perchè provo una strana sensazione".

