Lorella Boccia aggredita, la ballerina di Amici mostra i segni sui social

"Ho riflettuto molto. Non sapevo se fare o non fare questo post. Poi mi sono detta... Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia". Inizia così il post condiviso sui social di Lorella Boccia, la ballerina di Amici aggredita e derubata insieme al marito.

"Avete minacciato mio marito e me con un coltello, - ha scritto la ballerina, rivolgendosi agli aggressori - Ci avete derubati e come se non bastasse ci avete deriso e aggredito. Non saprò mai chi siete ma visto che ci avete riconosciuto sicuramente leggerete questo post. Siete uomini di m... e tali rimarrete. Siamo solo più forti adesso".

La Boccia e il marito, Niccolò Presta, sono rimasti vittime di una rapina. A testimoniare il tutto, non solo lo sfogo sui social della ballerina, ma anche le foto dei due ragazzi che mostrano gli evidenti segni dell'aggressione.

Originaria di Torre Annunziata, la Boccia ha iniziato a ballare all'età di 4 anni. "Mi chiamo Lorella perchè mia madre è sempre stata una fan della Cuccarini", aveva svelato tempo fa. Vive a Roma da quando ha 18 anni e lo scorso giugno ha sposato Niccolò, figlio del noto manager Lucio Presta, compagno a sua volta della conduttrice Paola Perego.

Ha partecipato alla dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, continuando successivamente a lavorare per la trasmissione.

