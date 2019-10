Dopo la malattia, Emma Marrone annuncia sui social l'uscita del nuovo album

Emma Marrone annuncia l'uscita del suo nuovo album, in programma per il 25 ottobre, e scrive sui social: “Voglio la musica ancora e ancora per tutta la vita. Sono la ragazza più felice del mondo".

Il nuovo disco s'intitola "Fortuna" ed è anticipato dal primo singolo "Io sono bella", che ha riscosso grande successo radiofonico arrivando al primo posto della classifica settimanale EarOne.

Nel suo decimo anniversario di carriera, l’artista torna sulle scene con un disco dal sound moderno.

Oltre che come inteprete, ancora una volta Emma si mette in gioco anche come autrice di alcuni brani, tra cui la title-track "Fortuna".

"Fortuna" verrà presentato live in concerto per la prima volta il 25 maggio all’Arena di Verona per una data unica e speciale, quella del suo compleanno, in cui festeggerà insieme al pubblico i suoi primi 10 anni di carriera musicale. Dal giorno della sua uscita, venerdì 25 ottobre, "Fortuna" verrà presentato da Emma al pubblico per la prima volta in un instore live tour nelle principali città italiane.

