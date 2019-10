Il Cocoricò di Riccione pronto a riaprire i battenti, a Pasqua si torna a ballare

Il Cocoricò, celeberrimo locale notturno di Riccione, potrebbe presto riaprire i battenti. Dopo il fallimento dell'ex società di gestione, alcuni imprenditori della notte romagnoli hanno firmato poche ore fa un contratto di affitto della struttura per otto anni.

"Sono tempestato di chiamate - dice Enrico Galli, storico patron del riminese 'Altromondo Studios', capofila di una cordata di soci. "Si tornerà a ballare, rilanceremo una grande discoteca", aggiunge, promettendo un'operazione di manutenzione e restyling.

Il locale, tra i più famosi in Europa, finì alla ribalta delle cronache per la vicenda di Lamberto Lucaccioni, il 16enne che nell'estate del 2015 morì per overdose durante una serata. A seguito di quel tragico evento il locale entrò in crisi per poi fallire. La storica "piramide" potrebbe ora tornare a suonare già a Pasqua.

