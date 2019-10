Un'opzione di WhatsApp per scoprire se il partner ci tradisce

Scoprire se il partner ci tradisce attraverso un trucco di WhatsApp. Esiste una funzione, infatti, che consente di capire con quale persona ci si scambiano più messaggi, foto, video e audio anche se la chat è stata archiviata.

Per utilizzare questo trucco bisogna andare nelle impostazioni di WhatsApp e selezionare l'opzione "Utilizzo dati e archiviazione" dalla quale è possibile aprire il menu "Utilizzo Archiviazione".

In questa sezione di WhatsApp viene archiviato lo "storico" di tutte le chat che raccoglie i dati per ogni persona in rubrica: numero di messaggi scambiati e di contenuti multimediali (video, audio, foto).

