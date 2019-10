Il principe Harry in lacrime: "Tutto diverso da quando sono padre"

Il principe Harry in lacrime durante un discorso in pubblico sul figlio Archie. "Ora che sono padre, vivo tutto in maniera diversa”, ha detto. L'occasione per parlare del figlio è stato il suo intervento durante il Well Child Awards 2019, evento benefico dedicato all’infanzia organizzato a Londra.

Il principe Harry ha ricordato il giorno in cui lui e la moglie, Meghan Markle, hanno scoperto di aspettare un figlio.

"Quando abbiamo scoperto di aspettare un bambino - ha detto - lo sapevamo solo noi. È stato il nostro segreto per un po'. Ora che sono diventato padre, vivo tutto come non avrei mai pensato di poter fare”.

