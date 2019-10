Paolo Bonolis: "Per la carriera ho rinunciato a mio figlio Stefano"

Dopo il matrimonio del figlio Stefano, Paolo Bonolis ha parlato del suo primogenito al settimanale Oggi. Il ragazzo è nato dal matrimonio del conduttore con la psicologa statunitense Diane Zoeller. Un legame durato 5 anni, dal 1983 al 1988. Insieme a Diane, Bonolis ha avuto un'altra figlia, Martina.

Oggi il conduttore è padre di altri 3 figli - Silvia, Davide e Adele - nati dalla sua attuale compagna Sonia Bruganelli con la quale Bonolis fa coppia fissa dal 1997.

"Per mio figlio Stefano ho sofferto molto - ha detto Bonolis -. L’ho cresciuto fino ai 4 anni, poi l'ho perso di vista per via della carriera che mi ha spesso portato lontano". Di questa storia, Bonolis ha parlato anche nel suo nuovo libro, "Perchè parlavo da solo".

"L'ho perso, l'ho ritrovato - ha aggiunto -. Stefano è nato in un periodo in cui non mi sentivo ancora appagato dalla vita. Ecco perchè non ho saputo rinunciare alle mie esigenze. Oggi siamo vicini. Stefano è cresciuto libero, molto generoso, buono". Stefano in questi giorni ha sposato a New York l'influencer Candice Hansen, originaria di Houston. I due stanno insieme dal 2015. Una storia nata subito dopo la fine della relazione fra Stefano e Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un altro.

